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Son Dakika | Kuveyt Türk'ün fikir yarışması Ideathon'da kazananlar belli oldu - Son Dakika

Son Dakika | Kuveyt Türk'ün fikir yarışması Ideathon'da kazananlar belli oldu

25.06.2021 11:45
Son Dakika | Kuveyt Türk'ün fikir yarışması Ideathon'da kazananlar belli oldu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Kuveyt Türk'ün, üniversite öğrencilerine yönelik "geleceğin bankacılığı" temasıyla düzenlediği Ideathon fikir yarışmasında Feyza Tartar, Aktar adlı projesiyle birinci olurken, Dilara Tuncel oyunlaştırma temelli mobil uygulama fikriyle ikinciliği elde etti.

Kuveyt Türk'ün, üniversite öğrencilerine yönelik "geleceğin bankacılığı" temasıyla düzenlediği Ideathon fikir yarışmasında Feyza Tartar, Aktar adlı projesiyle birinci olurken, Dilara Tuncel oyunlaştırma temelli mobil uygulama fikriyle ikinciliği elde etti.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, bankanın kariyer platformu Toptalent iş birliğiyle üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik fikir üretmelerine ortam oluşturmak amacıyla düzenlediği Ideathon fikir yarışması tamamlandı.

İlk kez ve tamamı online ortamda gerçekleştirilen Kuveyt Türk Ideathon'da, üniversite öğrencilerinin birbirinden değerli fikirleri ödüllendirildi.

"Geleceğin bankacılığı" temasıyla Mayıs ayında başvuruların alındığı yarışma kapsamında, 350'ye yakın başvuru arasından jüri alt komitesinin seçtiği 11 finaliste Kuveyt Türk tarafından Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) eğitimi verildi.

Finalistler bir sonraki aşamada Kuveyt Türk çalışanı mentorlarla birlikte fikirlerini geliştirme ve derinleştirme imkanı buldu. Yarışma etkinlikleri kapsamında teknoloji ve bilişim iletişimcisi Serdar Kuzuloğlu ile "Bankacılığın Dününden Yarına Kalacaklar" konulu bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Final günü jüri karşısına çıkan yarışmacılar, yenilikçi fikir ve enerjileriyle dikkat çekti. Finalde ilk üçe girenlere sırasıyla 15 bin lira, 9 bin lira ve 6 bin liralık para ödülü takdim edildi. Ayrıca finale kalan yarışmacıların her biri 250 liralık Amazon hediye çeki kazandı.

"Geleceğin bankacılığı" temalı Kuveyt Türk Ideathon'da, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Feyza Tartar, Aktar adını verdiği projesiyle birincilik ödülünün sahibi oldu. Yapılan alışveriş tutarlarının küsuratları bir havuzda biriktirilerek öğrencilere burs olarak verilmesi üzerine geliştirilen fikir, kurumsal sosyal sorumluluk yönü, gelir modeli ve müşteri deneyimi bakımından jürinin ve izleyicilerin beğenisini topladı.

Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Dilara Tuncel'in oyunlaştırma ve ödüllendirme temelli mobil uygulama fikri ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Fikir, gençlerin kendine finansal hedefler belirlemesi, gençlere özel yatırım simülasyonları sağlanması ve finansal bir topluluk aracılığıyla sosyalleşme gibi alanları kapsıyor.

Yarışmaya takım olarak katılan Karşıyakalılar 35.5 ve Prompt ekipleri ise eşit puan alarak üçüncülüğü paylaştı. Karşıyakalılar 35.5 ekibi, Kuvy adlı sanal asistan ve gençlere özel indirimlerin tanımlı olduğu kişiselleştirilebilir sanal kart fikriyle öne çıkarken, Prompt ekibi ise gençlerin yatırımcılığa giriş ve öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak ve sürdürülebilir yatırımı teşvik edecek fikirleriyle dereceye girmeye hak kazandı.

"Yenilikçi fikirlerin seslerini duyurmak ve gençleri yüreklendirmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, dijital dönüşümün inovatif fikirlerden filizlendiği bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek, "Dijital dönüşüm yolunda attığımız yenilikçi ve güçlü adımlarla sektörün gelişimine katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, "İlkini düzenlediğimiz Ideathon yarışmamızda olduğu gibi bundan sonraki dönemde de inovatif fikir sahibi gençlerin seslerini yakından duymak ve duyurmak istiyoruz. Geleceğin bankacılığına değer katmak için fikirleriyle yarışan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyoruz." açıklamasını yaptı.

geri dönüşüm, Kuveyt Türk, Üniversite, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Kuveyt Türk'ün fikir yarışması Ideathon'da kazananlar belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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