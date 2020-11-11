Son dakika haber! Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)
11.11.2020 16:06
Son dakika haber... Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)ŞÜPHELİLERDEN 5'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftinin öldürülmeleriyle ilgili gözaltına alınan 6 akrabadan 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)
ŞÜPHELİLERDEN 5'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftinin öldürülmeleriyle ilgili gözaltına alınan 6 akrabadan 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Bünyamin A., Kadir A., Nazire A., Huriye A. ve Fatma A. jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Şüphelilerden Ramazan A.'nın işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.
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