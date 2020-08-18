Son dakika! Kuyumcudan kaçtığı anlar kamerada. - Son Dakika

Kuyumcudan kaçtığı anlar kamerada... Altın kaplamalı gümüş bileziği satmak isteyince gerçek anlaşıldı

Kuyumcunun gerçeği fark etmesi ile şahıs koşarak kaçtı

İSTANBUL - Ataşehir'de bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Öğleden sonra dükkana gelip altın görünümlü gümüş iki bileziği satmak isteyen kişi kuyumcunun gerçeği anlaması üzerine dükkandan hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.

Dolandırıcının kaçtığı o anlar dakika dakika kaydedildi

Ataşehir'de Kurban Bayramından hemen sonra yaşandığı öğrenilen olayda bir kişi elindeki sahte altın bilezikleri satmak için kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığın önüne geçerken sahte altın bileziği getiren kişi hızla uzaklaştı. Şüphelendiği an hiç vakit kaybetmeden bileziklerin altın olup olmadığını test eden kuyumcu gerçeği kısa sürede öğrendi. Tam o esnada cep telefonuyla görüşmek bahanesiyle dükkanın dışına çıkan dolandırıcı hızla uzaklaştı. Yaşananlar dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu dükkanında bulunan bir kişi de kaçan dolandırıcıyı yakalamak için peşinden koştu ama yakalayamadı. O anları da kendi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Eşimle konuşuyorum diyerek dışarıya çıktı ve kaçtı

Yaşadığı anları anlatan kuyumcu esnafı, "Beyefendi buraya girdi elinde iki tane bilezik vardı. Onları gösterip kaç para tutar diye sordu. Ben kontrol ettiğimde sahte olduğunu anladım. O esnada eşiyle konuştuğunu söyleyerek dışarıya çıktı ve kaçtı. Bileziğin içinde patenti de var ama ürün sahte. O zaman altı bin lira civarında bir değer vermiştik, kapıya çıkıp kaçmaya başlayınca ürün elimizde kaldı." ifadesini kullandı.