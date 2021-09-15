Son dakika gündem: KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATIŞI KAMERADA - Son Dakika

AMASYA'da, kuyumculara sahte altın satan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, kuyumculara sahte altın sattığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.Y., S.Y. ve E.D.?nin kent merkezi ve ilçelerdeki kuyumculara sahte altın bilezik satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin Gümüşhacıköy'de 1, Merzifon'da 2, Suluova'da 2 sahte bilezik sattığını tespit etti. Takibe alınan 3 şüpheli, kent merkezinde kuyumcuya sahte bilezik satarken yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 17 sahte altın bilezik ve 20 bin 637 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin, kuyumculara sahte altın bilezik satış anları da güvenlik kamerasına yansıdı.