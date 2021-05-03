KONYA'da, kuzeni Serkan Kaya'yı (26) bıçakla öldüren, yengesi Makbule G.'yi (27) de yaralayan Halil G. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde kuzeni ve yengesinin ilişkisinin olduğunu öne süren Halil G., "Bir gün işten eve geldim ve yengem bize yemek yapmıştı. Yengemin bize yaptığı yemeklerin içine uyku ilacı atıyordu. Bu yüzden biz de erken uyuyorduk. Gece uyandığımda bizimle birlikte yaşayan yengem telefonla konuşuyordu. Beni görünce telefonu kapattı ve sakladı" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Karatay ilçesinde meydana geldi. Halil G., önce Fetih Mahallesi'nde oturan teyzesinin oğlu Serkan Kaya'yı bıçakla yaraladı. Daha sonra oturduğu Tatlıcak Mahallesi'ne gelen Halil G., yengesi Makbule G.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Serkan Kaya ve Makbule G., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Serkan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kaya'nın öldüğünü haber alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

'BU ALEMDE KRAL VARSA O DA BENİM'

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kaçan Halil G.'yi Tatlıcak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Halil G., kendisini görüntüleyen gazetecilere dönüp, "Bu alemde kral varsa o da benim" dedi.

'KUZENİM SERKAN KAYA İLE İMALI BAKIŞTIKLARINI FARK ETTİM'

Emniyetteki ifadesinin ardından Halil G. adliyeye sevk edildi. Halil G., ifadesinde kuzeni Serkan Kaya ile ağabeyinin eşi olan yengesi Makbule G.'nin ilişki yaşadıklarını öne sürdü. Ağabeyinin işi nedeniyle 2 hafta önce il dışına çıktığını belirten Halil G., "Biz de annem, babam, ben ve yengem birlikte kalıyorduk. Bir gün işten eve geldim ve yengem bize yemek yapmıştı. Yengemin bize yaptığı yemeklerin içine uyku ilacı atıyordu. Bu yüzden biz de erken uyuyorduk. Gece uyandığımda bizimle birlikte yaşayan yengem telefonla konuşuyordu. Beni görünce telefonu kapattı ve sakladı. 'Kiminle konuşuyorsun?' diye sorduğumda bana 'Eşimle konuşuyorum' dedi. Yengem yaklaşık 1-2 aydır şüpheli harekeler yapıyordu. Kuzenim Serkan Kaya ile imalı bakıştıklarını fark ettim" dedi.

'TEK BAŞIMAYDIM, YANIMDA KİMSE YOKTU'

Dün ilk olarak kuzeni Serkan Kaya'nın evine gittiğini belirten Halil G., "Tek başımaydım, yanımda kimse yoktu. Bahçe kapısını çaldım ve eşi kapıyı açtı. Serkan'ı çağırmasını istedim. Serkan geldi ve ona 'Bize yanlış yapmışsın' dedim. Bana tokat attı. Ben de evden çıkarken yanıma aldığım bıçağı çıkardım. Önce 2 tane göğüs kısmına, daha sonra da koluna bıçakla vurdum. Yere düştü daha sonra da geldiğim motosiklete binip Makbule'yi bulmak için oradan ayrıldım. Kendi evimize geldim. Evde sadece ağabeyimin eşi Makbule vardı. Makbule'nin odasına gittim. İlk başta benden kaçmaya çalıştı. Kaçmaması için saçından tuttum. Bıçağımı çıkararak Makbule'nin kasık kısmına 2-3 kez bıçakla vurdum. Oradan ayrıldım" dediği öğrenildi.