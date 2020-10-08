Son dakika! Kuzey Ege'de yağmurun ardından gelen görsel şölen - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu. Doğaseverler, iskelede çektikleri fotoğraflarla o anları ölümsüzleştirdi.

Burhaniye ilçesinde, öğleden sonra başlayan sağanağın ardından akşam üzeri güneş batışı sırasında, yarım saat süren gökkuşağı çıktı. Burhaniye iskelesinde teknelerle birlikte görsel şölen oluştu. Manzarayı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar da bölgeye geldi.

Doğal bir güzellik içinde bulunduklarını söyleyen Süleyman Dündar, "Güzel bir iskelede gökkuşağıyla birlikte fotoğraflar çekiyoruz. Doğa harikası bir yerde yaşıyoruz" dedi.

Emekli olduktan sonra fotoğraf çekmeye başladığını söyleyen Hasan Bayrak ise, "Burhaniye İskele'nin ışığı çok güzel. Her türlü fotoğrafı çekmek için harika bir yer. Fotoğrafçı arkadaşlara gündönümü fotoğrafları çekmek için burayı tavsiye ediyorum. Bugün de yağmurdan sonra güneşin çıkmasıyla oluşan gökkuşağı harika bir olay. Her zaman yaşadığımız bir olay değil" diye konuştu.

- Balıkesir