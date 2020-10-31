Son dakika: Kuzey İrlanda'da fırtına ve kasırga uyarısı - Son Dakika

Son dakika: Kuzey İrlanda'da fırtına ve kasırga uyarısı

31.10.2020 19:08
Son dakika: Kuzey İrlanda'da fırtına ve kasırga uyarısı, System.String[]

Son dakika haberi: Kuzey İrlanda'da Aiden olarak adlandırılan fırtınanın getirdiği yağış nedeniyle sel uyarısı yapılırken, bölgede yarın ise kasırga meydana gelebileceği belirtildi.

Kuzey İrlanda'da Aiden olarak adlandırılan fırtınanın getirdiği yağış nedeniyle sel uyarısı yapılırken, bölgede yarın ise kasırga meydana gelebileceği belirtildi.

Kuzey İrlanda'da Aiden Fırtınası alarmı verildi. Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 06.00 ile 21.00 saatleri arasında sarı uyarı yayınlandı. Daha çok seyahatlerdeki olası aksaklıklar için verilen sarı uyarının, Aiden'ın neden olacağı sel riski için verildiği ifade edildi. Ofis, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarların Birleşik Krallık'ın tamamında hafta sonu boyunca etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji Ofisi, fırtına uyarısının ardından yarın da bölgede kasırga olabileceğine yönelik uyarıda bulundu. Ofis, İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere'nin batı kıyılarında elektrik kesintileri ve seyahat aksaklıkları olabileceğini duyurdu. Hafta sonu boyunca devam edeceği düşünülen kötü havaların yanı sıra Meteoroloji Ofisi, sel riskine karşı insanların dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. İnsanlara şiddetli rüzgarlar geçene kadar ormanları, bahçe ve parkları ziyaret etmemeleri tavsiye edildi.

Kötü hava şartları nedeniyle Kuzey İrlanda'daki Foyle Köprüsü trafiğe kapatılırken, bazı demiryolu hizmetlerinde aksamalar olduğu belirtildi. Bölgede şiddetli rüzgarlar nedeniyle ağaçların yola düşmesi trafiğin geçici olarak kapanmasına yol açtı. İrlanda'nın bazı bölgelerinde hava durumunda verilebilecek en yüksek ikinci uyarı seviyesi olan turuncu uyarı yapıldı. Turuncu seviyeli rüzgar uyarılarının uygulandığı ilçelerde insanlara gereksiz tüm seyahatlerden kaçınmaları tavsiye edilirken, fırtına nedeniyle 4 bin 400'den fazla ev ve iş yerine elektrik sağlanamadığı belirtildi. - MANCHESTER

Son dakika: Kuzey İrlanda'da fırtına ve kasırga uyarısı
Son dakika: Kuzey İrlanda'da fırtına ve kasırga uyarısı
Son dakika: Kuzey İrlanda'da fırtına ve kasırga uyarısı

Kuzey İrlanda, Kasırga, Fırtına, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kuzey İrlanda'da fırtına ve kasırga uyarısı - Son Dakika


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