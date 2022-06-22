Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey askeri yetkililerle toplantı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey askeri yetkililerle toplantı düzenledi

22.06.2022 10:17
Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey askeri yetkililerle toplantı düzenledi

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkesinin ulusal savunma politikalarını görüşmek amacıyla askeri toplantı düzenlediği bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkesinin ulusal savunma politikalarını görüşmek amacıyla askeri toplantı düzenlediği bildirildi.

Kore Merkez Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, Kim'in, ulusal savunma çalışmalarının ve askeri kapasitenin artırılmasına yönelik "önemli ve kritik görevlerin" onaylanması üzerine üst düzey askeri yetkililer ile bir araya geldiği belirtildi.

Kim'in başkanlık ettiği toplantıda, ABD'ye ve Güney Kore'ye yönelik herhangi bir plan ya da ifade yer almadığı kaydedildi.

Pyongyang yönetimi en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

10 Haziran'da, ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanırken, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedilmişti.

YORUMLAR
500
Kuzey Kore'de Kovid-19 olduğundan şüphelenilen vakaların sayısı 20 binin altına düştü Kuzey Kore'de Kovid-19 olduğundan şüphelenilen vakaların sayısı 20 binin altına düştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey askeri yetkililerle toplantı düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:14 Ünlü İtalyan gazeteci yazdı: Galatasaray, Atletico Madrid ve Arsenal'de oynayan Torreira ile ilgileniyor
10:11 Dominik'te yolcu uçağı alevler içinde havalimanına indi! Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı
09:56 Annesinin ölmeden önceki fotoğraf isteğini geri çeviren Ahmet Selçuk İlkan: Bu acıyı hep yaşadım
09:55 Bademcik ameliyatı olan Brezilyalı eski güzellik kraliçesi aşırı kan kaybından hayatını kaybetti
09:38 Marmaris'te çıkan orman yangınında acı gerçek hava aydınlanınca ortaya çıktı! Koca orman kül oldu
09:35 Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarının merakla beklediği "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı
09:28 Süper Lig'in en ünlü teknik adamları sezona "boşta" olarak başlıyor
09:26 Oyuncu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlülerden yorum yağdı
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 10:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey askeri yetkililerle toplantı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement