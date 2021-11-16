Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir döneme damga vuran Türkiye'nin ünlü firması Profilo resmen iflas etti

Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız