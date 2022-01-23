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Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı

23.01.2022 09:53

Son dakika! İstanbul'da Kuzey Çevre Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ile birlikte 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 yolcu da yaralandı.

Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 15 yolcu yaralandı.

Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

ART ARDA KAZA HABERLERİ GELDİ

Amasya'nın Merzifon ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 30 yolcu yaralandı.

Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı

TOKAT'TAKİ KAZADA 18 KİŞİ YARALANDI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ise karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı

AFYON'DA 40 YOLCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Afyonkarahisar'da da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje girdi. Otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü.

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Marmara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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