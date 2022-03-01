Son dakika... KUZULAR İLE ANNELERİ KAVUŞTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika... KUZULAR İLE ANNELERİ KAVUŞTU; O ANLAR KAMERADA

01.03.2022 12:04

Son dakika haberi... BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, anneleri ile buluştu.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, anneleri ile buluştu. Kavuşma anları, güzel görüntüler oluşturdu.

Kış aylarının çetin geçtiği Bitlis ve çevresinde sıcaklıklar artarken, koyunlar da doğum yapmaya başladı. Süphan Dağı eteklerinde, küçükbaş hayvancılığın en yaygın yapıldığı yerlerden Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde yeni doğan kuzular ile anneleri buluştu. O anlar kameralara yansırken, süt alışkanlığı için ayrı tutulan kuzuların annelerine kavuşma anları seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

'KAVUŞMA ANI ÇOK ÖZEL'

30 yıldır babası ile birlikte hayvancılık yapan Hamit Akkuş, kuzuların anneleriyle buluşmasının çok özel anlar olduğunu söyledi. Geçen yıl yaşanan kuraklıktan dolayı hayvancılıkta verimin düştüğünü, yem fiyatları nedeniyle de sıkıntı yaşadıklarını belirten Akkuş, "Kuzuların doğması ile birlikte emeğimizin karşılığını alıyoruz, onların yaşadığı kavuşma anı ise çok özel bir duygu. Bu sırada onlara yardım etmeyi veya seyretmeyi de çok seviyoruz. 70'in üzerinde koyunumuz, 37 de kuzumuz oldu. Daha doğum yapmamış koyunlarımız da var. Şartlarımız zor ama hayvancılığı severek yapıyoruz" dedi.

Son dakika... KUZULAR İLE ANNELERİ KAVUŞTU; O ANLAR KAMERADA
Son dakika... KUZULAR İLE ANNELERİ KAVUŞTU; O ANLAR KAMERADA
Son dakika... KUZULAR İLE ANNELERİ KAVUŞTU; O ANLAR KAMERADA

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Süphan dağı, Adilcevaz, Bitlis, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KUZULAR İLE ANNELERİ KAVUŞTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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