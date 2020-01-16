Son Dakika | La Gazzetta dello Sport duyurdu: Fenerbahçe Rodriguez ile anlaştı | Transfer Haberleri

Spor Arena Dış Haberler | İtalyan yayın organı La Gazzetta dello Sport, Milan'lı Rodriguez'in Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıkladı.



Milan'ın sözleşmeye 6 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmak istediği ifade ediliyor. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ile kesin anlaşmaya varırrken Milan'ın ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.



Gazete ayrıca Rodiriguez'in transferin noktalanması adına İstanbul için yola çıktığı ifade edildi.



Mesut Özil, Arteta hakkında konuştu;



Öte yandan Paolo Maldini, gazeteye verdiği demeçte Rodriguez transferi hakkında "Biraz bekleyip neler olacağını göreceğiz." sözlerini kullandı.



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