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Son dakika: La Liga ekibinde Corona virüsü depremi! 15 kişi...
6 saat önce
SPOR ARENA DIŞ HABER | Deportivo Alaves Kulübünden yapılan açıklamada futbol A takımından 3 futbolcu, teknik ekipten 7 kişi ve 5 kulüp çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
SPOR ARENA DIŞ HABER | Deportivo Alaves Kulübünden yapılan açıklamada futbol A takımından 3 futbolcu, teknik ekipten 7 kişi ve 5 kulüp çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Baskonia Basketbol Takımı ile aynı tesislerin kullanılması sebebiyle oluşabilecek endişeye karşı basketbol takımından hiçbir testin pozitif çıkmadığı ifade edildi.
Koronavirüğs salgınına yakalananların isimleri ise açıklanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:06
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