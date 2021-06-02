Ladik Yeni Pazarına Kavuştu - Son Dakika

Amasya Şeker Fabrikası A. Ş'ye ait olan pancar dairesini Belediyemiz mülkiyetine kazandıran Belediye Başkanımız Nurhan Yapıcı Özel, içerisinde; 2 katlı idari bina ve 2 adet depo bulunan 3. 734 m² yüzölçümlü yeri, yeni yöresel ürünler (yağ-yoğurt) pazarı olarak değerlendirerek, bu hafta itibariyle hizmete sundu.

Yeni yöresel ürünler (yağ-yoğurt) pazarını ziyaret eden Başkan Özel, esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar, vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diledi. Özel, "Şehrimizin büyük bir ihtiyacını olan yağ-yoğurt pazarı artık yeni yerinde… Süt ve süt ürünlerinde nam salan ilçemize yakışır bir pazar alanı yaptık. Çevremizdeki il ve ilçelerden, gurbetteki hemşerilerimizden yöresel ürünlerimize yoğun ilgi var. Hem kıymetli hemşerilerimin hem de misafirlerimizin daha rahat edebileceği bir pazar alanı oluşturmak için Fen İşleri Müdürlüğümüz günlerdir hummalı bir çalışma içerisindeydi. Şükürler olsun ki; bahar yağmurları öncesi de pazarımızı hizmete sunduk. Çevre düzenlemesi çalışmalarımızı ve noksanlarımızı da tamamlayınca çok güzel bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Yeni pazarımız Ladik'imize hayırlı olsun. " dedi.