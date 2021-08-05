Son dakika... Lastiği patlayan asfalt yüklü tankerde yangın çıktı - Son Dakika

Patlama sonrasında çıkan yangına olay yerinden geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü SASKİ ekibi su yüklü tankeri ile müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Havza - Vezirköprü kara yolu Esentepe Mahallesi trafik ışıkları mevkisinde, ilçedeki bir şantiyeye sıcak asfalt taşıyan Dindar Dündar yönetimindeki 73 AAC 914 plakalı tankerin fren balatalarının ısınması sonucu, lastiği patladı.

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