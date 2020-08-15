Son Dakika: Lastiği patlayan kamyon orman yangını çıkardı

Son dakika haberine göre Antalya'da seyir halindeki kamyonun tekeri patladı, yanmaya başlayan tekerden kopan parçalar orman yangınına neden oldu.

Antalya'da seyir halindeki kamyonun tekeri patladı, yanmaya başlayan tekerden kopan parçalar orman yangınına neden oldu. Yangında 0.3 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Akseki Manavgat Karayolu Taşkesiği Mahallesi'nde çıkan orman yangınında 0.3 hektar orman yandı. Yangının seyir halindeki kamyonun tekerinin patlaması ve yanmaya başlayan tekerden kopan parçanın ormana fırlaması sonucu çıktığı bildirildi. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler, 1 helikopter ve 1 uçak ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiyenin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Em idaresindeki 07 LGM 98 plakalı kamyonun tekerinin patlaması ve alev alan tekerden kopan parçanın ormanlık alana gitmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. Jandarma tarafından ifadesine başvurulan kamyon şoförünün olayı doğruladığı belirtildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:24

Kaynak: İHA

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