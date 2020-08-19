Son dakika... Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, lastiği patlayan minibüsün devrilmesi ve iş yerindeki insanların yardım koşması yer alıyor.

Bu arada, kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan biri çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı- İzmit seferini yapan 54 BA 604 plakalı yolcu minibüsü, D-100 kara yolu Beşköprü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu aynı istikametteki hafif ticari araç ile otomobile çarparak devrildi.

Sakarya 'da lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 18:04

Kaynak: AA

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