Son dakika! Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Sakarya ile Kocaeli arasında yolcu taşımacılığı yapan 54 BA 604 plakalı minibüsün, D-100 Karayolu'nun Adapazarı istikametine seyir halindeyken, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde sol arka lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, savrularak yan yattı. Sürüklenen minibüs, yol kenarında park halinde bulunan 54 AAT 829, 41 K 1929 ve 54 E 4385 plakalı 3 araca çarptı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 17:51

Kaynak: DHA

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