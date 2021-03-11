Sakarya'da lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Goodyear lastik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangında dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi D100 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan Goodyear lastik fabrikasının hammaddelerin hazırlandığı hamur pişirme olarak adlandırılan kısmında meydana geldi. İddiaya göre, hammaddelerin hazırlandığı bölümde bulunan bir makinanın fan motorundan kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler ilk olarak kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışarak durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine fabrika içerisinde bulunan itfaiye ekipleri başta olmak üzere bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın esnasında, alevlere müdahale etmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA