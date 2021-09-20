Son dakika haberi: Lastikçide çıkan yangında 5 aracı alevlerin arasından çıkarttılar - Son Dakika

Lastikçide çıkan yangında 5 aracı alevlerin arasından çıkarttılar

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastikçiden yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sırasında işyerinde lastik değişimi ve tamir için bekleyen 5 otomobil, işyeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu kenarında Hatipler Yenimahalle mevkiinde bulunan Lastik bayiinde işyerinde henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

İşyerinde lastik ve yedek parçaların bulunduğu arka bölümde çıkan yangın kısa sürede işyerinin tavanının yanmasına neden olurken, gökyüzünü alevler kapladı. Yangın sırasında sık sık da patlamalar meydana geldi.

Mutlu Önal'a ait işyerinde alevlerin yükselmesiyle birlikte ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. İşyerinin kapısının açılmasının ardından olay yerine gelen işyeri çalışanları ve vatandaşlar işyerinde bulunan 5 adet aracı işyerinden çıkararak yanmasını engelledi. Bazı vatandaşlarda alevlerin içerisinden lastikleri dışarı atarak uzaklaştırdı.

Görgü tanıkları alevlerin bir anda yükseldiğini belirterek "İtfaiye 3-5 dakika gibi kısa bir sürede gelip müdahalede bulundu. Aksi taktirde işyerinin arkasındaki kamışlıklar tutuşacak mahalle büyük oranda yangından etkilenecekti" şeklinde konuştular.