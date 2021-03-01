Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

01.03.2021 06:59
Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 721, Meksika'da 458, Arjantin'de 19, Kolombiya'da 106, Peru'da 195, Şili'de 96, Ekvador'da 32, Bolivya'da 21 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 721 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 254 bin 942'ye, 34 bin 27 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 551 bin 259'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 41 bin 628 vaka ve 59 bin 493 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 411 bin 33'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 458 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 56 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 185 bin 715'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 76 bin 882'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 633 bin 900'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bin 965, 3 bin 168 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 107 bin 365'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 905 bin 21 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 59 bin 766'ya çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 555 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 251 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 148 bin 249'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 195 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 176 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 329 bin 805'e, virüse bağlı can kaybı 46 bin 494'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 232 bin 528'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 96 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 572'ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 208 artışla 825 bin 625'e, iyileşenlerin sayısı 780 bin 530'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 32 artarak 15 bin 811'e, vaka sayısı da 1808 artışla 286 bin 155'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 247 bin 898 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti ve 463 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 249 bin 10'a, virüse bağlı can kaybı 11 bin 649'a, sağlığına kavuşanların sayısı 193 bin 32'ye çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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