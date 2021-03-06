Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

06.03.2021 09:19
Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Son dakika haber: Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1800, Meksika'da 712, Arjantin'de 140, Kolombiya'da 111, Peru'da 185, Şili'de 90, Ekvador'da 38, Bolivya'da 28 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1800 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 262 bin 770'e, 75 bin 495 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 869 bin 227'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 93 bin 924 vaka ve 61 bin 64 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 671 bin 410'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 712 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 797 yeni vaka tespit edildi. Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 189 bin 578'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 119 bin 305'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 660 bin 786'ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 140 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 52 bin 784'e, 7 bin 891 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 141 bin 854'e çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 934 bin 845 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 111 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 300'e çıktı. Son 24 saatte 3 bin 371 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 269 bin 582'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 168 bin 149'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 185 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 524 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 1 milyon 358 bin 294'e, virüse bağlı can kaybı 47 bin 491'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 262 bin 722'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 90 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 928'e çıktı. Vaka sayısı 5 bin 325 artışla 845 bin 450'ye, iyileşenlerin sayısı 796 bin 791'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 15 bin 997'ye, vaka sayısı da 1335 artışla 291 bin 70'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 247 bin 898 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti ve 937 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 253 bin 297'ye, virüse bağlı can kaybı 11 bin 789'a, sağlığına kavuşanların sayısı 196 bin 731'e çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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