Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 283 artarak 7 bin 944'e, vaka sayısı da 10 bin 550 artarak 370 bin 188'e yükseldi.

Şili'de ölü sayısı 11 bini aştı

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 artışla 11 bin 72'ye, vaka sayısı 1737 artışla 404 bin 102'ye çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 62 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 726'ya, vaka sayısı da 1095 artışla 112 bin 94'e ulaştı.