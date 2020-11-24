Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

24.11.2020 08:11
Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi... BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 302, Meksika'da 250, Arjantin'de 120, Kolombiya'da 192, Peru'da 46 ve Şili'de 37 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 302 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 169 bin 485'e, 16 bin 207 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 87 bin 608'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 210 bin 625 vaka ve 41 bin 276 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 445 bin 95 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 250 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 483 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 101 bin 926'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 49 bin 358'e, iyileşenlerin sayısı da 784 bin 693'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 37 bin 122'ye, 4 bin 625 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 374 bin 631'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 203 bin 800 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe giren ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 35 bin 479'a çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 562 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 254 bin 979'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 158 bin 897'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi ve 404 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 950 bin 557'ye, can kaybı 35 bin 641'e, iyileşenlerin sayısı 880 bin 645'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 106'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1440 artışla 542 bin 80'e, iyileşenlerin sayısı 517 bin 524'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Meksika, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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