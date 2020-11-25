Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.11.2020 08:07
Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberine göre BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 630, Meksika'da 813, Arjantin'de 311, Kolombiya'da 198, Peru'da 44, Ekvador'da 39 ve Şili'de 25 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 630 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bin 115'e, 31 bin 100 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 118 bin 708'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 215 bin 844 vaka ve 41 bin 455 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 476 bin 18 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 813 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 10 bin 794 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 102 bin 739'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 60 bin 152'ye, iyileşenlerin sayısı da 791 bin 516'ya yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 311 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 37 bin 432'ye, 7 bin 164 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 381 bin 795'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 210 bin 634 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe giren ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 35 bin 677'ye çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 515 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 262 bin 494'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 167 bin 857'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi ve 621 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 952 bin 439'a, can kaybı 35 bin 685'e, iyileşenlerin sayısı 882 bin 600'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 39 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 264'e yükseldi.

Vaka sayısının 492 artarak 186 bin 436'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 164 bin 9 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 131'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1007 artışla 543 bin 87'ye, iyileşenlerin sayısı 518 bin 834'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Meksika, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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