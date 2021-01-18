Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.01.2021 08:09
Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 551, Meksika'da 463, Arjantin'de 112, Kolombiya'da 375, Peru'da 101, Şili'de 42, Bolivya'da 40 ve Guatemala'da 34 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 209 bin 847'ye, 33 bin 40 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 488 bin 99'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 625 bin 339 vaka ve 49 bin 945 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 411 bin 654'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 463 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 170 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 140 bin 704'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 428'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 223 bin 108'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 45 bin 407'ye, 7 bin 264 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 799 bin 243'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 583 bin 465 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 375 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 48 bin 631'e çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 379 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 908 bin 413'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 729 bin 633'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 101 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 565 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 64 bin 909'a virüse bağlı can kaybı 38 bin 871'e, iyileşenlerin sayısı 982 bin 111'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 435'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 340 artışla 669 bin 832'ye, iyileşenlerin sayısı 626 bin 528'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti ve 1503 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 187 bin 183'e, virüse bağlı can kaybı 9 bin 636'ya, sağlığına kavuşanların sayısı ise 143 bin 437'ye çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 artarak 5 bin 254'e, vaka sayısı 290 artışla 148 bin 888'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 134 bin 344 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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