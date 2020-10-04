Son dakika... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte Brezilya'da 599, Arjantin'de 197, Meksika'da 388, Kolombiya'da 159 ve Peru'da 56 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 599 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 145 bin 987'ye, 26 bin 310 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 906 bin 833'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 3 bin 429 vaka ve 36 bin 136 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 232 bin 593 olarak kayda geçti.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 197 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bin 795'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, bir günde 11 bin 129 kişide Kovid-19 tespit edildi. Toplam vaka sayısının 790 bin 818'e çıktığı ülkede, bu değer "salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 626 bin 114 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, vaka sayısında "dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke" konumuna geldi.

Ülkede 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, 11 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 863 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 78 bin 880'e, toplam vaka sayısı da 757 bin 953'e yükseldi.

Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı bilgilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 159 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 26 bin 556'ya çıktı.

Bir günde 6 bin 616 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 848 bin 147 olarak kayda geçti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 757 bin 801 olarak açıklandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 697 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 56 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki vaka sayısı 824 bin 985'e, can kaybı sayısı 32 bin 665'e, iyileşenlerin sayısı 700 bin 868'e çıktı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı", "Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.