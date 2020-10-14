Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

14.10.2020 08:47
Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor. ?

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 309, Arjantin'de 386, Meksika'da 475, Kolombiya'da 156, Peru'da 62 ve Şili'de 17 kişi yaşamını yitirdi.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 309 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bin 998'e, 10 bin 220 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 113 bin 628'e yükseldi.?

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 39 bin 29 vaka ve 37 bin 314 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.?

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 526 bin 975 olarak kaydedildi.?

Arjantin?

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 386 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 572'ye, 13 bin 305 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 917 bin 35'e çıktı.?

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 742 bin 235 olarak açıklandı.

Ülkede 7 aydır aydır dijital ortamdan yapılan eğitim, kısıtlı olmak kaydıyla yüz yüze verilmeye başlandı.

Başkent Buenos Aires'teki bazı okullarda ilk ve orta öğretimlerin son sınıfında okuyan öğrenciler, yaz mevsiminin yaklaşmasından da faydalanılarak, okulların açık alanlarında en fazla 9 öğrencinin katıldığı derslere katılmaya başladı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 7'inci ülke konumunda bulunuyor.?

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.?

Meksika?

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 475 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 295 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.?

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 84 bin 420'ye, toplam vaka sayısı 825 bin 340'a, iyileşenlerin sayısı da 601 bin 571'e ulaştı.

Meksika, Kovid-19 aşısı üzerinde çalışan, İngiltere ve İsveç menşeli AstraZeneca, ABD'li Pfizer ve Çinli CanSino ilaç şirketleriyle toplamda 146 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın aşıyı ilk edinen ülkelerden olması için bu anlaşmaları imzaladığını ve aşıların halka ücretsiz uygulanacağını açıkladı.?

Kolombiya?

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 156 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 28 bin 141e çıktı.?

Son 24 saatte 5 bin 15 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 924 bin 98, virüsten iyileşenlerin sayısı 806 bin 703 olarak kaydedildi.

?Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 6'ıncı ülke konumunda bulunuyor.??

Peru

??Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi ve 943 yeni Kovid-19 vakası görüldü.??

Ülkedeki vaka sayısı 853 bin 974'e, can kaybı 33 bin 419'a, iyileşenlerin sayısı 753 bin 959'a yükseldi.??

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8. ülke konumunda bulunuyor.??

Şili

??Şili Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1392 yeni vakanın kaydedildiğini duyurdu.??

Nüfusu 19 milyona yaklaşan ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 396'ya, toplam vaka sayısı 484 bin 280'e, iyileşenlerin sayısı da 456 bin 499'a çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Meksika, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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