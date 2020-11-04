Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

04.11.2020 08:11
Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberine göre BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 243, Meksika'da 493, Arjantin'de 430, Kolombiya'da 177 ve Peru'da 56 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 243 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bin 496'ya, 11 bin 843 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 566 bin 49'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 118 bin 544 vaka ve 39 bin 364 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 28 bin 216 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 493 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 250 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 92 bin 593'e, toplam vaka sayısı 938 bin 405'e, iyileşenlerin sayısı da 693 bin 227 'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 430 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 32 bin 52'ye, 12 bin 145 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 195 bin 276'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 9 bin 278 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Worldometer sitesine göre, dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede mart ayının sonunda durdurulan ticari uçuşlar, kasımda tekrar başlamış ancak ülkeye turizm amaçlı yalnızca Arjantin'in sınırının olduğu Uruguay, Brezilya, Paraguay, Bolivya ve Şili vatandaşlarına izin verilmişti.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 31 bin 847'ye çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 136 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 99 bin 392'ye ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 993 bin 877 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre, dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 56 kişi yaşamını yitirdi ve 860 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 908 bin 902'ye, virüse bağlı can kaybı 34 bin 623'e, iyileşenlerin sayısı 832 bin 929'a yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, dünyada en fazla vaka görülen 11'inci ülke konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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