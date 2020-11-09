Son dakika... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, teknik hataların yaşandığı Sao Paulo eyaleti hariç ülkede son 24 saatte 128 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bin 397'ye, 10 bin 554 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 664 bin 115'e yükseldi.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 219 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 887 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 95 bin 27'ye, toplam vaka sayısı 967 bin 825'e, iyileşenlerin sayısı da 715 bin 977'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 212 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 560'a, 5 bin 331 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 242 bin 182'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 62 bin 911 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Worldometer sitesine göre, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 32 bin 791'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 440 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 143 bin 887'ye ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 38 bin 82 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişi yaşamını yitirdi ve 780 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 922 bin 333'e, virüse bağlı can kaybı 34 bin 879'a, iyileşenlerin sayısı 846 bin 215'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.