Son dakika... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

21.11.2020 08:55
Son dakika... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika haber... BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 552, Meksika'da 719, Arjantin'de 261, Kolombiya'da 168, Şili'de 48 ve Peru'da 38 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 552 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 168 bin 613'e, 38 bin 397 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 6 milyon 20 bin 164'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 200 bin 348 vaka ve 41 bin 179 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 422 bin 102 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 719 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 426 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 100 bin 823'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 25 bin 969'a, iyileşenlerin sayısı da 770 bin 728'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 261 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 36 bin 790'a, 9 bin 608 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 359 bin 42'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 177 bin 819 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 34 bin 929'a çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 954 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 233 bin 444'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 138 bin 581 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 3'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1573 artışla 537 bin 585'e, iyileşenlerin sayısı 512 bin 927'ye ulaştı.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 38 kişi yaşamını yitirdi ve 924 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 946 bin 97'ye, can kaybı 35 bin 484'e, iyileşenlerin sayısı 873 bin 970'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Meksika, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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