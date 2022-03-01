Son dakika! Lavrov: "Batı, eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmaktan vazgeçmeli" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Lavrov: "Batı, eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmaktan vazgeçmeli"

01.03.2022 14:19
Son dakika! Lavrov: "Batı, eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmaktan vazgeçmeli"

Son dakika gündem haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturulmasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturulmasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov, BM'nin düzenlediği Silahsızlanma Konferansı'na gönderdiği video mesajda, konferansa bizzat katılmak istediğini fakat Avrupa Birliği'nin (AB) buna müsaade etmediğini belirterek, bunun temel insan haklarından olan "hareket edebilme özgürlüğü"ne aykırı olduğunu savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı, yaptırım yolunu seçen AB ülkelerinin ciddi uluslararası sorunlara siyasi çözüm bulacak yüz yüze temaslardan kaçındığını öne sürdü.

Ukrayna'da 2014'te yaşanan olaylar sonrasında Batı'nın desteğiyle gerçekleştirilen iktidar değişimini "darbe" olarak nitelendiren Lavrov, Kiev yönetiminin kendi nükleer silahlarını elde etme planlarıyla ilgili tehlikeli oyunlara girişerek komşu ülkeler ve ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Lavrov, Ukrayna'nın Sovyet nükleer teknolojisine ve bu tür silahları elde etme araçlarına sahip olduğunu öne sürerek "Bu gerçek tehlikeye tepki vermezsek olmaz. Rusya nükleer silahların ve ilgili teknolojilerin Ukrayna'da ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadesini kullandı.

"Garantiden kastımız; NATO'nun daha fazla genişlemesinden vazgeçilmesidir"

Batı'nın Rusya'ya şimdiye kadar yasal olarak bağlayıcı, uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamadığını belirten Lavrov, "Garantiden kastımız; Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olmasından, NATO'nun daha fazla genişlemesinden vazgeçilmesidir. Batı'nın eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmasından vazgeçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasını eleştirerek, "Amerikan nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde bulunması, Rusya için kabul edilemez. Bu silahların ABD'ye çoktan iade edilmesi gerekiyordu." diye konuştu.

Öte yandan konferansta ekranlara Lavrov'un konuşması yansıtılırken, AB ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin temsilcisi Rusya Dışişleri Bakanı'nı protesto ederek salondan ayrıldı.

YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının varlığı, Moskova için kesinlikle kabul edilemez' dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının varlığı, Moskova için kesinlikle kabul edilemez' dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Lavrov: 'Batı, eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmaktan vazgeçmeli' - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:27:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Lavrov: "Batı, eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmaktan vazgeçmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement