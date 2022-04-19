Son dakika... Lavrov: "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor" - Son Dakika
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Son dakika... Lavrov: "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor"

19.04.2022 14:07
Son dakika... Lavrov: "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor"

Son dakika gündem haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonun" bir sonraki safhasının başladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonun" bir sonraki safhasının başladığını söyledi.

Hindistan'ın "India Today" televizyon kanalına röportaj veren Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini savunan Lavrov, nükleer silahın kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.

Lavrov, "Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanma ihtimalini gözden geçirmiyor. Sadece sıradan silahların kullanılması söz konusu." dedi.

Sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini kurtarmaya çalıştıklarını savunan Lavrov, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam edecek. Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor. Şimdi önemli an gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"Batılı meslektaşlarımıza stratejik öneme sahip herhangi bir alanda güvenemeyiz"

Lavrov, Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin nedenlerini dikkate almadığını dile getirerek "Batılı meslektaşlarımıza stratejik öneme sahip herhangi bir alanda güvenemeyiz. Bu kanaate kesin vardık." dedi.

Batı'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya'ya karşı "kullandığını" söylen Lavrov, "Onlar, Zelenskiy'in Minsk anlaşmalarını göz ardı etme arzusunu güçlendirmek için her şeyi yaptı." diye konuştu.

Lavrov, Ukrayna'da yönetimi değiştirme niyetinde olmadıklarını ifade etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Lavrov: 'Ukrayna'daki özel askeri operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor' - Son Dakika


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