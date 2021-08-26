Son dakika... LeasePlan Türkiye Operasyon Direktörlüğü'ne Behram Levent Yılmaz atandı

LeasePlan Türkiye Operasyon Direktörlüğü görevine Behram Levent Yılmaz getirildi.

LeasePlan Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, iş hayatı boyunca LeasePlan Türkiye içinde ve dışında roller üstlenen Yılmaz, lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini de "Mühendislik Yönetimi" alanında tamamlayarak, çalışma hayatına Marsh Sigorta'da broker olarak adım attı.

2013 yılında da Kibar Holding'de Kurumsal Sigortacılık ve Risk Yönetimi Birim Sorumlusu olarak görev alan Yılmaz, Kibar Holding'deki çalışmalarının ardından 2015 yılında LeasePlan Türkiye Ailesi'ne katıldı.

LeasePlan Türkiye Sigorta Müdürü olarak çalışmalarına başlayan Yılmaz, çok sayıda projenin yönetimi ile birlikte LeasePlan Türkiye müşterilerine sunulan sigorta hizmetinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara imza attı. 2016 yılında ise Hasar Yönetimi departmanının sorumluluklarını aldıktan sonra 2018 yılında LeasePlan Türkiye Sigorta, Hasar, Kalite ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanan Yılmaz, 2019'da da tüm operasyon departmanının birim müdürü olarak çalışmalarını yürüttü.

Yılmaz, LeasePlan Türkiye'deki çalışmalarına Operasyon Direktörü olarak devam edecek.