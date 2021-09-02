Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mergim Berisha, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki Alman golcü sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
23 yaşındaki Alman golcü geçen sezon 42 resmi maçta 22 gol ve 14 asist üretti.
Berisha, özellikleri bakımından Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'e benzetiliyor. Berisha santrfor, on numara, ofansif orta saha ve sağ açıkta görev yapabiliyor. Gol ve asist becerisi çok yüksek.
Magdeburg altyapısından yetişen futbolcuyu Red Bull Salzburg keşfetti. Salzburg, 2018'den itibaren LASK, Magdeburg, Altach gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Oynadığı takımlarda neredeyse iki maçta bir, gol ya da asist üretti.
Son Dakika › Spor › Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da - Son Dakika Spor