Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mergim Berisha, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki Alman golcü sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

23 yaşındaki Alman golcü geçen sezon 42 resmi maçta 22 gol ve 14 asist üretti.

HER BÖLGEDE OYNUYOR

Berisha, özellikleri bakımından Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'e benzetiliyor. Berisha santrfor, on numara, ofansif orta saha ve sağ açıkta görev yapabiliyor. Gol ve asist becerisi çok yüksek.

BOŞ GEÇTİĞİ TAKIM YOK

Magdeburg altyapısından yetişen futbolcuyu Red Bull Salzburg keşfetti. Salzburg, 2018'den itibaren LASK, Magdeburg, Altach gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Oynadığı takımlarda neredeyse iki maçta bir, gol ya da asist üretti.