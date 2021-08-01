Son dakika! Leverkusen'deki patlamada kayıp olarak aranan Erdoğan Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği açıklandı - Son Dakika

Almanya'nın Leverkusen kentindeki kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan Erdoğan Sarıkaya'nın öldüğü bildirildi.

Sarıkaya'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde patlama meydana geldiği hatırlatılarak, "Erdoğan Sarıkaya Almanya'nın Leverkusen şehrinde 27 Temmuz Salı günü meydana gelen patlamada vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Acımız büyük." ifadesi kullanıldı.

Köln Savcılığı da patlama nedeniyle toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış ancak kimlikleri konusunda bilgi vermemişti.