Son Dakika: LGS birincileri ailelerini gururlandırdı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ( MEB ) 2020 Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 181 öğrenci tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan aldı ve birinci oldu.

Birçok okul birinci olan öğrencileri için tören düzenlerken aileler de çocuklarının başarıları ile gururlandı.

Bilfen İlköğretim Okulları Matematik Bölüm Başkanı İbrahim Eser okullarında 8 öğrencinin 500 tam puan alarak birinci olmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek pandemi sürecinde bu başarıyı yakalayan öğrencileri tebrik etti. Eser, "Sabah sonuçlarımız açıklandı 8 tane Türkiye birincimiz var. Tüm Türkiye'de ise 181 Türkiye birincisi var.Öğrenci sayısı bu sene çok fazlaydı ve yaklaşık 1,5 milyon öğrenci sınava girdi. Bunlardan yaklaşık 210 bini merkezi sınav ile öğrenci alan okullara yerleşebilecekler. Bu sayı geçtiğimiz sene 140 bin civarındaydı. Milli Eğitim Bakanlığı yüzde 51 kontenjan artırımına gitmiş burada" dedi.

İbrahim Eser sınavdan sınava puanların değişebileceğini ve tercih yaparken yüzdelik dilime önem verilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Sınavdan sınava puanlar değişebilir. Sadece sınava bakarak tercih yapmamalı, yüzdelik dilime dikkat etmelerini tavsiye ediyorum."

Okulda birinci olan 8 öğrenci Ömer Arda Aydın, Altuğ Gündoğan, Mahir Erbulan, Mehmet Hasan Kaya, Batu Yalçın, Doruk Yalçın, Görkem Kulaksız, Demirhan Çelik için bir tören düzenlendi ve tebrik için plaket takdim edildi.

"SIRA TERCİH DÖNEMİNDE"

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, doğru, yanlış ve boş sayıları ile Merkezi Sınav Puanlarını (MSP) ve bu puanlara karşılık gelen Genel Yüzdelik Dilimlerini öğrendiler. MEB Tercih ve Yerleştirme kılavuzunu da açıkladı. Kılavuza göre, özel okulların kayıt kabul takvimi, merkezi yerleştirmeye dahil okulların kontenjan tabloları ve uygulama takvimi, adrese dayalı sınavsız geçişe dayalı yerel yerleştirmenin uygulama takvimi ile nakil dönemlerinin uygulama takvimi ve detayları öğrenilmiş olacak.

Bu yıl geçen yıla göre yüzde 43 oranında daha fazla öğrencinin girdiği LGS'de tercih döneminde daha dikkatli seçimler yapmak gerektirdiğini belirten Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, "Öğrenci sayılarındaki artış ve Fen Bilimleri testi hariç diğer tüm testlerdeki ortalamaların düşmüş olması da dikkate alınarak tercihlerde merkezi sınav puanı değil yüzdelik dilimler dikkate alınmalıdır. Ancak yüzdelik dilime giren öğrenci sayısının geçen yıla göre yüzde 43 oranında arttığı göz önüne alınarak (geçen sene yüzde birlik dilime 10 bin 296 öğrenci girerken bu sene 14 bin 721 öğrenci giriyor. Arada 4 bin 425 fazla öğrenci var. Yani bu sene yüzde birlik dilimde yer alan öğrenci, geçen seneye göre yüzde 1.4 lük dilimde yer alır ve tercihlerini de bu doğrultu da yapmalıdır. Bu yıl, tercih döneminde yüzdelik dilim ve sıralamayı dikkatli yorumlamak için ailelerin süreci, okullarında rehber öğretmenlerinden destek alarak yürütmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ TEMPOYU YÜKSELTTİM"

500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 181 öğrenciden biri de Bilfen Okulları Çamlıca öğrencisi Altuğ Gündoğan oldu. Gündoğan çalışmaya bir yaz öncesinde başladığını belirterek şunları söyledi: "Bu sınava ben 6'ıncı sınıftan hazırlanmaya başlamadım çünkü erken hazırlanmanın benim için pek iyi olmayacağını düşünüyordum. Yazın birkaç hafta test çözmeye başladım. Sonra yılın başında tempoyu yavaş yavaş yükselttim. Hedefim hep birincilikti. Sene başlarken de buraya birinci olma hedefiyle gelmiştim."

"2 YAKIN ARKADAŞ BİRİNCİ OLDU"

Yakın arkadaşı olan ve yine Türkiye birincisi olan Bilfen Okulları Çamlıca öğrencisi Mahir Erbulan ile birlikte Galatasaray Lisesi'nde okumayı düşündüğünü belirten Gündoğan, üniversiteyi yurtdışında okumayı istediğini ve doktor ya da mühendis olmak istediğini söyledi.

Bilfen Okulları Çamlıca öğrencilerinden Ömer Arda Aydın ise çalışmayı 3 yıl gibi uzun bir zamana yaydığını belirterek şunları söyledi: "Kısa bir zamana yayarsanız kendi hobilerinize vakit bulamazsınız. Bu da veriminizi azaltır. Ben haftada 4 tane maç izledim. Antrenmanlara gittim. 3 yıla yaymam verimli olmamı sağladı."

- İstanbul