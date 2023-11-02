LGS 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini duyurdu. Tekin, "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik." dedi.

DÖNEM 14 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

2023-2024 eğitim öğretim yılının 14 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi. Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, sürece ilişkin bilgiler verdi.

"SORU SAYISI VE ŞEKLİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Tekin, "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.