Son dakika! Libya Başbakanı Dibeybe: "Üzerinde uzlaşıya varılmış bir seçim kanununa ihtiyaç var" - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin "çıkmaza girdiğini" belirterek, Libyalı taraflarca üzerinde uzlaşıya varılmış bir seçim kanununa ihtiyaç duyulduğu ifade etti.

Başkent Trablus'ta sivil toplum temsilcisi gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada Dibeybe, ülkedeki son gelişmeler, 24 Aralık seçimleri ve hükümetin gençlere yönelik projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dibeybe, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in tek taraflı olarak çıkardığı tartışmalı seçim yasasına işaret ederek, "Herkes tarafından üzerinde uzlaşıya varılmış bir seçim kanununa ihtiyaç var. Seçimler çok büyük bir çıkmaza girdi. Kusurlu yasalarla yol alamayız." ifadelerini kullandı.

Ülkede yıllardır referanduma götürülmeyi bekleyen Anayasa taslağına da dikkati çeken Dibeybe, "Anayasadan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Libya Başbakanı, şöyle devam etti:

"Paris Konferansı'nda, herkesin üzerinde mutabık kalacağı açık bir anayasal temelin gerekliliğini vurguladım. Libya halkı seçim istiyor, ancak kişilere göre belirlenmiş kusurlu yasalara razı olmayacağız. Tüm Libyalılara hizmet eden adil bir parlamento ve anayasal bir temel ve adil yasalara dayalı seçimler istiyoruz."

Seçimlerde aday olup olmayacağı konusuna da değinen Başbakan Dibeybe, hitap ettiği gençleri işaret ederek, "Adaylığımı onaylayacak olan sizlersiniz. Seçimlerde aday olma konusundaki duruşumu uygun zamanda açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Dibeybe ayrıca, gençler için bir konut kredisi projesi başlattıklarını duyurdu.

Mülk sahibi olmayan gençlere hibe olarak arsa tahsisi edileceğini ilan eden Dibeybe, yeni evleneceklere verilen finans desteği fonunun da devam edeceğini kaydetti.

Tartışmalı seçim yasaları

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden (DYK) oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve DYK'ye başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, DYK tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir diğer kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu. ???????

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında ise her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.