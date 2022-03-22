Son dakika! Libya'da askeri kampta mühimmat patladı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Libya'da askeri kampta mühimmat patladı: 6 yaralı

22.03.2022 18:54
Son dakika! Libya'da askeri kampta mühimmat patladı: 6 yaralı

Son dakika haber... Libya'nın başkenti Trablus'ta 444. Tugaya ait bir askeri kampta eski mühimmatların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 6 asker yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta 444. Tugaya ait bir askeri kampta eski mühimmatların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 6 asker yaralandı.

Trablus merkezli "February" televizyonunun haberine göre, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde yer alan askeri kampta patlama meydana geldi.

Patlamanın, mühimmatların temizlenmesi sırasında yaşandığı ve ilk belirlemelere göre en az 6 askerin yaralandığı aktarıldı.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a yönelik saldırılarından kalan patlayıcıları temizleme ve imha çalışmalarına uzun süredir devam ediyor.

YORUMLAR
500
Libya'da Başağa hükümeti, güneydeki başbakanlık ofisini devraldı Libya'da Başağa hükümeti, güneydeki başbakanlık ofisini devraldı Libya'da iç hat uçuşları yeniden başladı Libya'da iç hat uçuşları yeniden başladı

Tripoli, Patlama, Asker, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Libya'da askeri kampta mühimmat patladı: 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
18:10 Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin onayladığı "Stratejik Pusula" belgesine tepki: Doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır
17:57 Hurma fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 zamlandı
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 19:00:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Libya'da askeri kampta mühimmat patladı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement