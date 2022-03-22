Libya'nın başkenti Trablus'ta 444. Tugaya ait bir askeri kampta eski mühimmatların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 6 asker yaralandı.
Trablus merkezli "February" televizyonunun haberine göre, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde yer alan askeri kampta patlama meydana geldi.
Patlamanın, mühimmatların temizlenmesi sırasında yaşandığı ve ilk belirlemelere göre en az 6 askerin yaralandığı aktarıldı.
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a yönelik saldırılarından kalan patlayıcıları temizleme ve imha çalışmalarına uzun süredir devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Libya'da askeri kampta mühimmat patladı: 6 yaralı - Son Dakika