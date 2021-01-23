Son dakika! Libya'daki 5+5 Askeri Komitesi'nden Berlin Konferansı katılımcılarına yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı - Son Dakika

Son dakika! Libya'daki 5+5 Askeri Komitesi'nden Berlin Konferansı katılımcılarına yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı

23.01.2021 07:15
Son dakika! Libya'daki 5+5 Askeri Komitesi'nden Berlin Konferansı katılımcılarına yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı, System.String[]

Son dakika haber: Libya ordusu ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı 5+5 Askeri Komitesi, Berlin Konferansı'na katılan ülkelere, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere Libya kriziyle ilgili...

Libya ordusu ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı 5+5 Askeri Komitesi, Berlin Konferansı'na katılan ülkelere, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere Libya kriziyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Libya'daki paralı askerlerin ülkeyi terk etmesini öngören ateşkes anlaşmasının uygulanması için verilen 90 günlük sürenin dolmasıyla birlikte 5+5 Askeri Komitesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Berlin Konferansı'na katılan ülkeler, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması için acilen harekete geçmeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından uygulanan silah ambargosuna uymaya çağrıldı.

Ayrıca açıklamada Komite'nin, Libya'da Cenevre Anlaşması doğrultusunda sürdürülebilir bir ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması için özenle çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Libya ordusunu temsilen Askeri Komite'de bulunan Muhammed Nakasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın uygulanması ve Sirte-Cufra sahil yolunun en yakın zamanda açılması konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Nakasa, sahil yolunun, Komite'nin Sirte kentinde düzenleyeceği toplantının akabinde açılacağını, söz konusu toplantının da 2 hafta içinde geçekleşmesini beklediğini kaydetti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansa, Türkiye, Almanya, Rusya, İngiltere, Fransa, Mısır, ABD, İtalya, Kongo, Cezayir ile BM, Afrika ve Arap birliklerinden temsilciler katılmıştı. Toplantıda, paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması ve silah ambargosunun uygulanması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Libya'daki durum

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılmıştı.

Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

Halife Hafter, Ateşkes, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Libya'daki 5+5 Askeri Komitesi'nden Berlin Konferansı katılımcılarına yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü
ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti         
00:34
S&P Türkiye'nin kredi notunu 'B+' olarak teyit etti, görünümünü değiştirmedi S&P Türkiye'nin kredi notunu 'B+' olarak teyit etti, görünümünü değiştirmedi         
00:20
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz         
23:26
Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm         
22:33
Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı         
21:36
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı         
18:43
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 07:35:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Libya'daki 5+5 Askeri Komitesi'nden Berlin Konferansı katılımcılarına yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei