Son dakika: Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Roma'daki temaslarını sürdürdü - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, tüm devletlerden Libya'daki yabancı güçlerin çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Başkent Roma'daki temaslarına dün başlayan Menguş, bugün İtalya Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunda İtalyan vekillerle bir araya gelirken, ardından İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile görüştü.

İtalyan Nova ajansının haberine göre Menguş, komisyon toplantısında, "Türkiye ve diğer devletlerle diyalog başlattık. Niyetlerimizde kararlıyız. Biz bu ülkelerden iş birliği yapmalarını ve tüm yabancı güçleri Libya topraklarından çıkarmalarını talep ediyoruz. Bu ulusal egemenliğimiz için öncelikli bir konu. Bu hedefin bir günde gerçekleşmeyeceğini biliyoruz ama müzakerelerin sonucu olmalı." ifadelerini kullandı.

Menguş, herkese aynı iş birliği ruhuyla yaklaştıklarını aktardı.

Libya'nın yeniden inşası için İtalya'nın deneyimine ihtiyacı olduğunu belirten Menguş, Roma'daki temasları sırasında görüştüğü İtalyan bakanlardan İtalya'nın yardımını talep ettiğini de söyledi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Piero Fassino da Libya'nın başlayan barış ve istikrar sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.