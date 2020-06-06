Son dakika... Libya İçişleri Bakanlığı, Terhune'de güvenliği sağladı
Bir son dakika haberine göre Libya İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet birimlerinin çok sayıda araçla kente intikal etmesi Libya İçişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerinden kurtarılan Terhune vilayetinde güvenliği sağladı.
Libya İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet birimlerinin çok sayıda araçla kente intikal etmesi Libya İçişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerinden kurtarılan Terhune vilayetinde güvenliği sağladı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet birimlerinin çok sayıda araçla kente intikal ettiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 02:04 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Libya İçişleri Bakanlığı, Terhune'de güvenliği sağladı - Son Dakika
Son Dakika Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı