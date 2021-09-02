Son dakika... Libya Kültür Bakanı, ülkesinde Yunus Emre Enstitüsü açılması çağrısında bulundu - Son Dakika

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, ülkesinde Yunus Emre Enstitüsü açılması yönünde çağrı yaptı.

Libya Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Tugi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ile başkent Trablus'taki makamında bir araya geldi.

Görüşmede tarafların, iki ülke arasında kültürel alanlarda iş birliğini artırmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Libyalı Bakan, Türk Büyükelçi Yılmaz'a, iki ülke arasında kültürel iş birliğini desteklemesi için Libya'da bir Yunus Emre Enstitüsü şubesi açılması talebini iletti.

Büyükelçi Yılmaz da Türkiye'nin, Libya ile çeşitli kültürel alanlarda iş birliği ilişkilerini iki dost halkın beklentilerini karşılayacak şekilde güçlendirme konusundaki istekliliğini vurguladı.