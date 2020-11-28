Son dakika! Libya'nın bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisi, Gadamis'te toplanacak - Son Dakika

Son dakika! Libya'nın bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisi, Gadamis'te toplanacak

28.11.2020 20:05
Son dakika! Libya'nın bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisi, Gadamis'te toplanacak, System.String[]

Son dakika haberi: Libya'nın Trablus ve Tobruk olmak üzere ikiye bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisi'nin (TM) oturumunun, Libya'nın Gadamis kentinde yapılmasına karar verildi.

Libya'nın Trablus ve Tobruk olmak üzere ikiye bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisi'nin (TM) oturumunun, Libya'nın Gadamis kentinde yapılmasına karar verildi.

Fas'ın Tanca kentinde 24 Kasım'dan bu yana devam eden istişare toplantılarının kapanış bildirisinde, TM'nin Gadamis kentinde toplanmasına ve çift başlı meclis yapısına son verilmesi için çalışılmasına karar verildiği belirtildi.

Bildiride milletvekilleri, anayasanın öngördüğü şekliyle başkanlık ve meclis seçimlerinin yapılması ve geçiş döneminin en kısa sürede sona ermesi için çalışmaya bağlı olduklarını vurguladı.

Libya krizini çözmeyi hedefleyen tüm diyalog toplantılarında alınan kararlara olumlu yaklaşmaya hazır olduklarını belirten milletvekilleri, ülkedeki tüm kurumlar arasında yaşanan bölünmeyi sonlandırma ve birliği sağlama konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, AA muhabirine konuşan Trablus'taki TM üyesi Esmehan Belun, Tanca kentinde gerçekleştirilen istişare toplantısında, TM'nin resmi oturumunun 7 Aralık'ta Gadamis'te yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Belun, milletvekillerinin, resmi oturuma hazırlık mahiyetinde 2 Aralık'tan itibaren Gadamis'te istişare toplantıları düzenleyeceğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi, Trablus, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Libya'nın bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisi, Gadamis'te toplanacak - Son Dakika


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