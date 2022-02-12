Son dakika... Libya'nın Zaviye kentinden Fethi Başağa'nın başbakan seçilmesine tepki - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yer alan Zaviye kentindeki Siyasi ve Sosyal Bileşenler Birliği, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Fethi Başağa'yı yeni başbakan olarak seçmesine tepki gösterdi.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklama, Temsilciler Meclisi'nin yeni başbakanı seçerek ülkenin batı bölgesini sonuçları belli olmayan bir çatışmaya sürüklediğine işaret edildi.

Açıklamada, "Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararı reddederek, Ulusal Birlik Hükümeti'ne desteğimizi beyan ediyoruz. Meclis aldığı karar ile batı bölgesini öngörülemeyecek yeni bir çekişme ortamına sokmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Başbakan Dibeybe 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu söylemişti.

Bu yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olduğunu ve Libya Meclisinin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.