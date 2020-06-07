Son dakika! Libya petrol tesisleri amirinden açıklama

Libya'daki petrol tesisleri Emniyeti Müdürlüğü Amiri Ali Eddib: "Elfil petrol sahası yeniden açılacak. Çıkarılan petrol, Melite Petrol tesislerine boru hattı ile transfer edilicek" dedi.

Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte ve Cufra kentine askeri operasyonun başlatıldığını duyurmuştu. Askeri birliklerin Sirte kenti girişlerinde mevzilendiği ve kentin girişlerini koruma altına aldığı görüldü. Bunun ardından, petrol tesisleri Emniyeti Müdürlüğü Amiri Ali Eddib petrol tesisleriyle ilgili olarak ""Elfil petrol sahası yeniden açılacak. Çıkarılan petrol, Melite Petrol tesislerine boru hattı ile transfer edilecek" dedi.