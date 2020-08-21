Son dakika! Libya Ulusal Petrol Kurumundan ateşkes açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Libya Ulusal Petrol Kurumundan ateşkes açıklaması

Son dakika haberi: Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Başbakan Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in bugün duyurduğu, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması teklifini destekleyen ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı.

Son dakika! Libya Ulusal Petrol Kurumundan ateşkes açıklaması, System.String[]

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Başbakan Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in bugün duyurduğu, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması teklifini destekleyen ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı.

NOC'tan yapılan yazılı açıklamada, "NOC, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması ve satış gelirlerinin NOC'un (Merkez Bankasına bağlı) Libya Uluslararası Bankasındaki hesabında dondurulması için sunduğu teklifi destekleyen ateşkes açıklamasını memnuniyetle karşılamaktadır. Gelirler, Berlin (Konferansı) sürecinin tavsiyeleri doğrultusunda kapsamlı bir siyasi anlaşmaya varılıncaya kadar dondurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "tam şeffaflık ve etkili yönetimin yanı sıra petrol tesislerinin güvenliğinin de NOC'un özel kontrolüne geri dönmesi gerektiği" belirtildi.

Zuveytina ve Bingazi'nin kuzeyindeki tesislere sürekli yapılan gaz tedariki ile ilgili olarak, NOC'un, doğalgaz kondensatı depolarını boşaltacak bir gemi göndermek için mümkün olan her türlü çabayı harcadığı kaydedildi.

İşçilerin ve genel güvenliğin sağlanması için tüm petrol tesislerindeki askeri varlığın sona erdirilmesi çağrısı yinelenen açıklamada, bu adımın mücbir sebep ilanının kaldırılıp petrol ihracatının yeniden başlamasını mümkün kılacağı vurgulandı.

NOC, bugüne kadar ilerleme kaydedilmesine yardımcı olan tüm yerel ve uluslararası aktif rol alan taraflara şükranlarını sundu.

Libyalı taraflardan ateşkes çağrısı

Başbakan Serrac, bugün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Serrac, petrol gelirlerinin "Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) Merkez Bankası'ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Destek Misyonu'nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetim sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını" istedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Libya Ulusal Petrol Kurumundan ateşkes açıklaması - Son Dakika
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