Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

20.12.2020 15:57
Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1353'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 637'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1353'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 637'ye yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 788 kişinin enfekte olduğu, 924 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1353'e, vakaların 94 bin 560'a, iyileşenlerin 64 bin 810'a yükseldiği ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1171 kişinin enfekte olduğu, 866 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam ölü sayısının 637'ye, vakaların 193 bin 575'e, iyileşenlerin 168 bin 995'e çıktığı aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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