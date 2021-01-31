Son Dakika | Libya ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Son Dakika | Libya ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

31.01.2021 15:45
Son Dakika | Libya ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1877'ye, Bahreyn'de 372'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1877'ye, Bahreyn'de 372'ye yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 35 kişinin yaşamını yitirdiği, 981 yeni vaka tespit edildiği, 1349 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle vefat sayısının 1877'ye, vaka sayısının 118 bin 631'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının da 98 bin 706'ya ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 655 kişinin enfekte olduğu, 212 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 372'ye, vakaların 102 bin 626'ya, iyileşenlerin 98 bin 160'a çıktığı ifade edildi.

Bahreyn, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Libya ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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